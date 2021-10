Ferragnez in ansia, la piccola Vittoria ricoverata per qualche giorno

Tgcom24

Non postano da diverse ore, dopo aver annunciato ai follower che la piccola Vittoria è in ospedale. Ore d’ansia in casa Ferragnez: la secondogenita di Fedez e Chiara è stata ricoverata per qualche giorno e dovrà essere monitorata dai medici. A dare l’annuncio ai fan sono il rapper e l’influencer che scrivono nelle Storie: "Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione".