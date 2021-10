Fedez e il virus di Vittoria: “Se avete bimbi piccoli, fate attenzione”

Chiara Ferragni in ospedale da domenica con la figlia Vittoria colpita da un virus respiratorio. Dopo il messaggio rassicurante della influencer che ringrazia per i messaggi positivi dei fan e rassicura che la bambina sta migliorando poco alla volta, tocca al rapper prendere la parola. Nelle storie Fedez lancia l'allarme: “ Epidemia virus respiratorio in neonati : ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate attenzione mi raccomando”.

Preoccupato per la figlia Vittoria, Fedez mette in guardia i genitori da questa malattia che colpisce i più piccoli e si può rivelare particolarmente insidiosa perché causa bronchioliti e polmoniti. “Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera” scrive sui social.

Poche ore prima la moglie Chiara aveva rassicurato i follower sulle condizioni della secondogenita: “Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate”. Inoltre, nelle Storie aveva fatto sapere che le manca molto anche il primogenito Leone e che non vede l’ora di tornare a casa. In un post con una foto d’archivio in cui la famiglia era riunita allegra e sorridente la Ferragni ha scritto: “Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa avere e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai”.

