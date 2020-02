Fedez: “Sono influenzato, ma non facciamoci prendere dall’isteria di massa”  

Prima si prepara a una storia piccata sui prezzi dei disinfettanti, poi denuncia che il numero verde per l’emergenza in Lombardia non funziona a dovere, poi rassicura i fan. Fedez ai follower preoccupati dice: “In tanti me lo state chiedendo: sì sono influenzato. Ma non facciamoci prendere dall’isterismo”.

“Mi arrivano messaggi, pare che il numero verde non funzioni a dovere” scrive sui social il rapper taggando il sindaco Beppe Sala e postando il messaggio di un follower in cui dice che "i centralini 112 della Lombardia sono in tilt perché tutti stanno telefonando non per emergenze ma per informazioni sul Coronavirus. Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 8945545 in modo da liberare il 112".

