Fedez denuncia l'hater dopo le minacce di morte a Leone

Minacce di morte a Leone, Fedez denuncia

Non si scherza! Questo il messaggio di Fedez, che ha denunciato l'hater che su X ha scritto parole offensive e minacciose nei confronti del figlio Leone. Il bambino, sabato, prima della partita Milan-Frosinone ha fatto da mascotte a Theo Hernandez, difensore rossonero. Leone, come si vede dai video condivisi dal padre, era emozionato e agitato in campo. Avrebbe dovuto sollevare la maglia del Frosinone e mostrare quella del Milan, come aveva concordato con il papà prima del match e come aveva raccontato il rapper in una storia social, ma l'emozione lo ha bloccato. Fedez ha pubblicato la foto del primogenito davanti al calciatore sul tappeto verde. Anche la Lega di Serie A ha sottolineato la presenza in campo del figlio dei Ferragnez con un post su X dedicato a un "accompagnatore speciale". Il post ha scatenato le critiche di molti utenti, ma è stato un altro scatto a suscitare commenti vergognosi e di conseguenza l’indignazione del padre.