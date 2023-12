Minacce contro Leone, Fedez: “Vi denuncio, scoprirò chi siete”

Gli hater contro Leone, Fedez denuncia: “Vi troverò”

In particolare, è stato un messaggio con foto e commento a offendere i sentimenti di Fedez in qualità di padre, di uomo, di persona civile. “Avete un solo proiettile chi colpite?” scrivono in una storia social gli odiatori mettendo l’immagine del piccolo Leone imbarazzato davanti a Theo Hernandez (che tra l’altro in campo ha risposto alle critiche dei tifosi nei suoi confronti mimando un cuore alla sua Zoe Cristofoli) sul campo di San Siro a Milano. “Sono senza parole” scrive Fedez, che però poi decide di replicare per le rime. “Sono perfettamente cosciente del fatto che ci sia un giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte… continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca…o – dice il rapper – Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”.