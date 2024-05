La location delle nozze di Federico Chiesa e Lucia Bramani

Federico Chiesa e Lucia Bramani sono stati avvistati a Grosseto, impegnati nei preparativi per le nozze che verranno celebrate, molto probabilmente, nel Duomo del capoluogo toscano. Per la festa pare sia stata scelta una tenuta immersa nel magnifico paesaggio della Maremma. La data non è ancora stata ufficializzata, ma di certo sarà dopo la fine degli Europei che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.