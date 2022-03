Federico Chiesa esce allo scoperto con la nuova fidanzata Lucia 

Il bianconero Chiesa che sta affrontando un lungo periodo di riabilitazione per un infortunio, prima ha postato una foto in auto con Lucia, poi uno scatto romantico mentre si sfiorano le labbra. Anche la modella ha pubblicato nelle Storie un’immagine in cui la coppia appare in primo piano sul punto di scoccarsi un bacio.

Festa bianconera per i 24 anni di Federico Chiesa Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci Una festa a sorpresa nella sua casa torinese allestita completamente in bianconero. Così Federico Chiesa ha festeggiato i suoi primi 24 anni tra palloncini, lucine e regali a tema. La fidanzata Benedetta Quagli ha organizzato una cena con amici, ma il calciatore è stato sorpreso al suo rientro trovando la combriccola festante. Manco a dirlo, il mood della serata è stato tutto juventino! Leggi Tutto Leggi Meno

Lucia Bramani, da quando è iniziata a circolare la notizia del suo fidanzamento con Chiesa, in poche ore ha più che raddoppiato i suoi follower. Federico, invece, inserito nella lista della top11 della Serie A, si avvia a tutta velocità verso il recupero per poter tornare presto in campo.

