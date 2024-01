La bimba è nata il 3 gennaio in una clinica a Verona e il neopapà rivela al settimanale Chi: "Penso che non ci sia gioia più grande... abbiamo capito che l'amore non si divide, l'amore si moltiplica: è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei".

"Dormire? E' una parola enorme, diciamo che si sopravvive" ha detto Matteo Giunta a proposito dei primi giorni della sua nuova vita da papà. "Ma poi se devi stare sveglio per questa piccola creatura lo fai molto volentieri, anche la mancanza di sonno, anche la fatica - lo sport un po' te lo insegna - si trasforma in un immenso piacere", ha aggiunto. Lui e Federica Pellegrini sono appena tornati a casa dall'ospedale con Matilde, come la Divina ha raccontato sui social.

Come si chiama la figlia di Federica Pellegrini e perché è stato scelto questo nome I follower di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, durante la gravidanza della ex nuotatrice, si sono abituati al nomignolo "Meringa" per chiamare la bimba. La coppia infatti, fino a dopo la nascita della piccola, non ha voluto rivelare come l'avrebbe chiamata.



Come si chiama la figlia di Federica Pellegrini e perché è stato scelto questo nome I follower di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, durante la gravidanza della ex nuotatrice, si sono abituati al nomignolo "Meringa" per chiamare la bimba. La coppia infatti, fino a dopo la nascita della piccola, non ha voluto rivelare come l'avrebbe chiamata. Giunta ha poi raccontato i motivi che li hanno portati a scegliere proprio quello: "Ci piaceva, sulla femmina eravamo d'accordo. Poi, in effetti, nella storia della famiglia di Fede un riscontro c'è, la sua bisnonna si chiamava Matilde ed era una donna molto carismatica, è stata una motivazione in più...".

Matilde assomiglia a Federica Pellegrini da piccola? "Le infermiere e l'ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola.... Il naso sì è il mio, la bocca è più come quella di Fede", ha raccontato Matteo Giunta che ha detto anche: "Ora ha i capelli totalmente neri, ma chi lo sa come sarà tra qualche settimana. Io, appena nato, ero biondo e boccoloso, ora sono scuro: Fede era nera e ora è bionda..." Insomma, ancora è presto per capire se Matilde somigli più al papà o a mamma Federica Pellegrini, quello che è certo è che ha fatto impazzire tutti di gioia.