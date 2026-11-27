Lady Diana con la borsa Lady Dior nel 1995 © Afp
Schiacciata dai debiti e dai problemi di gestione, finisce in amministrazione controllata una delle associazioni benefiche legate al nome della principessa Diana. La Diana Award, charity fondata nel 1999 e promotrice negli anni di premi e aiuti consegnati a decine di migliaia di attivisti impegnati a tener viva l'eredità di lady D sul fronte dell'impegno sociale a favore di ragazzi e bambini meno fortunati, è stata dichiarata non più in grado di "far fronte ai suoi obblighi".
Il principe William ha espresso "il proprio rammarico e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a incoraggiare migliaia di giovani nel corso degli anni". Anche il duca di Sussex in passato aveva sostenuto l'organizzazione benefica celebrando gli ultimi vincitori del Premio con queste parole: "Avete individuato sfide nelle vostre comunità e ne avete fatto la vostra missione. Abbiamo investito in voi, vi abbiamo dato opportunità per portare avanti il vostro lavoro. È un privilegio celebrarvi e non vedo l’ora di scoprire che cosa realizzerete in futuro".
"Siamo orgogliosi di aver acceso i riflettori sua una generazione di giovani - si legge in una nota del Diana Award, fondato 27 anni fa - Questo è l'esito che nessuno di noi desiderava. Purtroppo diamo questa notizia con profondo rammarico, a oggi l'organizzazione non può continuare a far fronte ai propri obblighi. Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto questa associazione nel corso degli anni e, soprattutto, i giovani i cui successi sono sempre stati al centro di tutto. I loro risultati contano, e nulla della decisione odierna cambia questo".