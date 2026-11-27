Il principe William ha espresso "il proprio rammarico e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a incoraggiare migliaia di giovani nel corso degli anni". Anche il duca di Sussex in passato aveva sostenuto l'organizzazione benefica celebrando gli ultimi vincitori del Premio con queste parole: "Avete individuato sfide nelle vostre comunità e ne avete fatto la vostra missione. Abbiamo investito in voi, vi abbiamo dato opportunità per portare avanti il vostro lavoro. È un privilegio celebrarvi e non vedo l’ora di scoprire che cosa realizzerete in futuro".