Fabrizio Corona e Sara Barbieri completamente nudi in piscina

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si godono un po' di relax a bordo piscina, nell'assolata Sicilia. Ma la provocazione non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo l'ex paparazzo che stuzzica i follower inquadrando sé stesso e la sua compagna completamente nudi. Lei si gusta un bel bagno, con il pancione che emerge dall'acqua, lui si rilassa sul lettino con i boxer non infilati ma solo appoggiati sul basso ventre. Basta un movimento, chissà se casuale o meno, a far spostare la stoffa e mostrare le parti intime. Non è la prima volta che posa senza veli sui social: "Mi godo la vita", aveva detto in passato.