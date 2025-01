Tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri ci sono ben 26 anni di differenza, ma il problema lo vedono gli altri: per loro non esiste. "Gli anni sono l'ultima cosa, Fabrizio è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. È sempre contento, coinvolgente e ti dà forza in tutto" ha detto la neomamma. Certo per i genitori di lei non è stato semplice accettare questo legame e la gravidanza della ragazza poco più che ventenne: "È stato traumatico per loro, mio padre era molto preoccupato, mi disse: 'Ora non hai più salvagenti'", ha ammesso Sara, che ha aggiunto: "Ma io sono più irrequieta di lui, ho avuto problemi, disturbi alimentari. I miei erano preoccupati ma ora guai a chi tocca Fabrizio per mia mamma". Del resto Corona è un uomo nuovo: "Non mi pento di nulla. Perché tutte le parti della mia vita mi sono servite, se non avessi fatto sbagli non sarei potuto arrivare fino a qui. Non avrei potuto essere l'uomo che sono, meno cinico, persino, giuro, meno ossessionato dai soldi, ma più affamato di soddisfazioni".