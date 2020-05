Fabio Rovazzi e Karen festeggiano un anno d'amore tra dediche sdolcinate e petali di rosa

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi festeggiano il loro primo anno insieme e sui social si lasciano andare a dediche sdolcinate. "Pericolo diabete", avverte lo youtuber, prima di lanciarsi in una dichiarazione d'amore a base di zucchero alla sua compagna. Lei risponde con parole al miele, ringraziandolo per le mille avventure di cui sono stati protagonisti e ripercorrendo i momenti più belli della loro storia d'amore.

L'isolamento ha fatto bene alla coppia, che festeggia il traguardo raggiunto scoprendosi ancora più affiatata e innamorata. "Abbiamo fatto talmente tante cose da quando ci conosciamo che un anno è passato letteralmente in 3 secondi. Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto: da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati", scrive Fabio nel suo post. "Abbiamo superato insieme l’impossibile, ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti. Siamo due persone estremamente fortunate: ci siamo trovati", prosegue prima di rivolgere un augurio ai follower: "Sembra la solita ca***ta da dire, ma auguro a tutti voi di trovare prima o poi la vostra metà perfetta". Per il post-quarantena non mancano i progetti: "Appena finirà questo lockdown non vedo l’ora di ripartire con i nostri viaggi in giro per il mondo. Dico 'nostri' perché senza di te sarebbero viaggi in bianco e nero. Mille di questi anni. Ti amo."

Dello stesso tenore il messaggio che Karen ha destinato a Rovazzi, postando le foto più belle della loro storia. Ripercorre le gioie e le difficoltà dei 12 mesi insieme e augura ai fan di trovare una persona speciale come quella che ha trovato lei. Poi scrive: "Fabio, sono fortunata ad averti. Soprattutto perché mentre tu fai progetti su come andare alla conquista della luna, io sono ancora ferma a capire se ho fame di caramelle o di patate al forno. Quindi grazie della pazienza. Ti amo. E poi... se siamo riusciti a superare tre mesi di convivenza reclusi in casa senza aver bisogno di uno psichiatra, penso che non dovrebbe esserci più alcun dubbio su quanto siamo perfetti insieme."

E se la dolcezza dei post non è sembrata sufficiente, c'è anche una squisita torta al cioccolato con la scritta "365" per celebrare il momento. E non solo: petali di rosa a profusione, candele accese e uno striscione con la scritta "Ti amo" che la ragazza ha dedicato al suo lui. Nei video postati su Instagram dal loro appartamento milanese si vede l'albero di Natale ancora da disfare. Troppo presi dal coccolarsi a vicenda, non hanno avuto tempo di dismettere gli addobbi...

