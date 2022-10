La ex Miss Italia Clarissa Marchese aspetta il secondo figlio

A due anni dalla nascita di Arya, la ex Miss Italia aspetta il secondo figlio dal marito Federico Gregucci, conosciuto durante Uomini e Donne di Maria De Filippi. “La famiglia si allarga: saremo in 4. Siamo strafelici” ha detto la ex reginetta di bellezza sui social spiegando ai fan il motivo della sua assenza nelle ultime settimane. “Non sono stata bene, ma sto entrando nel quarto mese e spero che la situazione migliori” ha aggiunto Clarissa Marchese parlando dei fastidi di questa seconda gravidanza.

L’annuncio social

Clarissa Marchese sceglie un post in cui il marito e la figlia Arya, nata nel marzo del 2020 , le baciano il pancione per annunciare la sua seconda dolce attesa. “Molte di voi lo avevano intuito, ma abbiamo voluto aspettare i tre mesi, di fare tutte le visite, di vedere che andasse tutto bene, ora ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Ora capite il motivo della mia quasi totale assenza in questi tre mesi…” ha detto emozionata in una serie di Storie.

“Non sono stata bene”

“Se la gravidanza di Arya è stata una passeggiata di salute – ha spiegato Clarissa Marchese ai follower - questa di anni di salute me ne sta levando dieci… Non me l’aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta , mai avuto un disturbo, niente”. La seconda dolce attesa le ha portato un po’ di disturbi: “Fin dal primo giorno sono stata male, e continuo purtroppo ad avere tanti problemi. Avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza? Ecco, io ho fatto l’en-plein. E quindi questi primi tre mesi sono stati particolarmente complicati. Non sono stata benissimo, però adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel”.

Tranquillizza i follower

Clarissa Marchese in fucsia raggiante e bellissima parla ai fan: “Comunque, volevo tranquillizzare tutte. Non sono una che sta sempre sui social a fare ottomila storie al giorno, ma ero quasi sparita dai radar. Volevo particolarmente concentrarmi sulla mia salute, sul mio riposo per quanto possibile con una bimba di due anni a casa, ci tenevo a dare le giuste priorità, a me stessa, alla mia famiglia. Adesso sto meglio, dovrei entrare tra poco nel quarto mese e dovrebbe andare sempre meglio… speriamo”.

La storia d’amore di Clarissa e Federico

Clarissa Marchese, 28 anni, e Federico Gregucci, 33 anni, si sono conosciuti durante il programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi nel 2016. Tra la modella siciliana che ha vinto nel 2014 l’edizione 75 del concorso di Miss Italia e l’allenatore di calcio (è figlio di Angelo Gregucci, ex calciatore ed ex vice di Roberto Mancini) è subito scattata la scintilla. Hanno lasciato il dating show insieme e si sono sposati nel 2019 . Meno di anno dopo è nata la loro prima figlia Arya a Miami, dove la coppia vive e dove Gregucci allena la squadra degli under 11 nell’Accademia della Juventus in Florida.