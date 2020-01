Clarissa Marchese incinta festeggia e svela il nome della bimba

“Si chiamerà Arya”. Finalmente i fan della coppia di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sono a conoscenza del nome della bambina che porta in grembo la ex Miss Italia. Durante il baby shower con amici e parenti, i due hanno mostrato un cartello dietro la torta con la scritta Arya, un nome poco noto e particolare scelto per la prima figlia. Il parto è previsto per marzo a Miami, dove i due vivono.