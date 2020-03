Clarissa Marchese ha partorito: è nata Arya Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya", ha scritto sui social mamma Clarissa per annunciare l'arrivo della bimba. "Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre..." le ha fatto eco l'orgoglioso papà Federico. La coppia, sempre via social, ha rassicurato i follower sulle condizioni di salute della Marchese e della neonata, che passeranno solo la prima notte in ospedale e poi torneranno a casa. Gli auguri dei follower (tra cui molti vip come Gianni Sperti e Valentina Vignali) sono già arrivati copiosi, e per ringraziare i neogenitori hanno condiviso l'audio dei vagiti della bambina.

