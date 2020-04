Eva Riccobono è in dolce attesa: lo scatto nuda nella vasca

Un bellissimo “bagno d’amore” per annunciare ai follower l’arrivo della cicogna. Eva Riccobono e Matteo Ceccarini sono in attesa del loro secondo bebè, dopo Leo, nato nel 2014. Hanno scelto uno scatto nella vasca, nudi, insieme, abbracciati per condividere con i fan l’arrivo del secondogenito. A riprova della gravidanza, la modella palermitana ha scritto: “La panza che avanza”.