Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino avevano abituato i follower a sporadiche ma regolari apparizioni social, con tanto di dediche romantiche. "Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha età, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura" aveva scritto il cantante per la sua compagna. Lei aveva accompagnato Eros "ai bordi di periferia", nel quartiere romano in cui è nato, per ammirare il murales che gli è stato dedicato. Poi all'improvviso il silenzio, non sono più arrivati messaggi d'amore o foto insieme. Le voci di crisi tra loro erano circolate anche in passato e i due si erano affrettati a smentirle, ora invece non fanno commenti.