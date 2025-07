Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta

In un’intervista al settimanale Chi, Emma Muscat ha raccontato di aver scoperto di essere incinta poco dopo aver compiuto 25 anni. “È stato un regalo inaspettato, ma il più bello della mia vita”, ha confidato la cantante. Non sono mancate le emozioni contrastanti: “Sto vivendo un mix di felicità, paura, gioia. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. È un momento di trasformazione profonda, come donna e come artista”. Durante la gravidanza, Emma ha scelto di rallentare i ritmi: ha evitato viaggi e impegni faticosi per concentrarsi sulla nuova vita in arrivo. Ha parlato apertamente anche delle sue paure, dicendo: “Sono spaventata, ma anche immensamente grata. Questo viaggio mi sta arricchendo a ogni passo”.