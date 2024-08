Per Elodie è un momento d'oro. Non solo in campo sentimentale, con la storia con Andrea Iannone che va a gonfie vele. In campo professionale le cose vanno, se possibile, ancora meglio: le sue canzoni scalano le classifiche, ma la carriera di attrice si arricchisce di nuovi lavori (ha partecipato al nuovo film di Mario Martone, "Fuori") ed è anche stata scelta tra i 12 protagonisti del Calendario Pirelli 2025. Negli scorsi giorni sono state rese pubbliche le prime foto dal backstage di The Cal, in cui posa sensuale e seminuda: "Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato" ha detto.