Elodie, le foto con il compagno Andrea Inannone Elodie e Andrea Iannone non si sottraggono ai flash che li pizzicano a spasso a Milano, anzi sorridono ai fotografi che incrociano sul loro cammino. La cantante indossa un top corto e jeans a vita bassa, lasciando scoperto gli addominali tonici. Il pilota motociclistico ha la maglietta bianca che sottolinea il suo fisico muscoloso e pantaloni in denim. Stringe la vita della sua compagna durante la passeggiata, mentre lei posa la mano sulla spalla di lui. Sono sereni e rilassati, si vede che stanno bene insieme e che stanno attraversando un momento di grande positività, in cui il loro grande amore è solo una delle componenti.

Elodie e il fidanzato Andrea Iannone, su Instagram le foto nude e il bacio hot La carriera di Elodie procede a ritmo di un successo dietro l'altro ed è una delle cantanti italiane più amate. Anche quella di Andrea Iannone ha ripreso slancio: il pilota è tornato in pista dopo 4 anni di squalifica per doping e la ripartenza è stata grandiosa. Il centauro ha conquistato il secondo posto nella gara di Superbike del Gran Premio di Catalogna e i due hanno celebrato con un festino privato in piscina. Sui social hanno postato le foto che li ritraggono nudi e avvinghiati, mentre si scambiano effusioni e baci appassionati.

Come si sono conosciuti Andrea Iannone ed Elodie? Il primo incontro durante la vacanza al mare Andrea Iannone ed Elodie stanno insieme da quasi due anni: si sono conosciuti durante l'estate del 2022 in vacanza al mare in Puglia, grazie ad amici in comune (tra i quali Diletta Leotta che all'epoca faceva coppia con Giacomo Cavalli). Tra il pilota e la cantante sembrava un semplice flirt estivo, ma si è rivelato essere amore vero. In precedenza lui aveva avuto una relazione prima con Belen Rodriguez e poi con Giulia De Lellis mentre lei era stata fidanzata con Marracash e in un'intervista a Peter Gomez aveva detto: "Nessun futuro compagno potrà mai essere all'altezza". Tuttavia, l'incontro con Andrea ha ribaltato le sue aspettative.