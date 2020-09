Elkann, fuga romantica al mare con Lavina Borromeo

Fuga romantica a Ponza per John Elkann e Lavinia Borromeo, che hanno festeggiato i 16 anni di matrimonio regalandosi un fine settimana tutto loro tra gita in barca e cena romantica con baci e coccole di coppia. Il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e la moglie si sono scambiati tenerezze in una delle isole più belle del Mediterraneo.

Genitori di tre figli (Vita Talita, Oceano Noah e Leone Mosè), hanno saputo mantenere viva la passione regalandosi di tanto in tanto degli spazi a due. A Ponza con l’occasione di festeggiare le nozze d’edera, hanno preso in affitto un gozzo e si sono lasciati trasportare dalle coccole in un mare di tenerezze. Lavinia bellissima in bikini verde e il fratello di Lapo in boxer rossi tra tuffi e bagni di sole.

