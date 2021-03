Elisabetta Gregoraci "impacchettata": dopo l'allenamento, la sorpresa sexy

Non restare incantati davanti al fisico perfettamente scolpito di Elisabetta Gregoraci è praticamente impossibile. Bella da togliere il fiato, con un corpo tonico e atletico... ma come fa? Nelle Stories rivela uno dei suoi trucchi di bellezza, mentre cammina sul tapis-roulant tutta impacchettata nel cellophane. Poi posa in lingerie e mostra i risultati da 10 e lode.

Elisabetta scherza con il suo personal trainer: "Ma che mi stai facendo?" dice ridendo mentre lui la impacchetta a dovere. Strati e strati di pellicola trasparente le avvolgono l'addome piatto, lasciato scoperto dal completino ginnico animalier. Ai follower spiega mentre ci dà dentro con l'esercizio: "Tutta impacchettata devo camminare per 20 minuti... posso farcela!"

A fine allenamento la Gregoraci si gode il meritato relax in lingerie di pizzo nero e mostra i follower i risultati strepitosi. Perfetta, tonica, seducente... non bastano gli aggettivi per descriverla mentre posa davanti allo specchio in slip e reggiseno. Sfoggia orgogliosa le forme scolpite dal workout e fa bene: tanta fatica, ma ne è valsa la pena.

