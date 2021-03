Briatore e Gregoraci tra monopattino e pallone, che domenica al parco con Nathan

Metti un pomeriggio di sole a Villa Borghese con tutta la famiglia. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme per una domenica con Nathan Falco tra giri in monopattino, partitella a pallone, pranzo all’aperto e tanti sorrisi. Archiviata la separazione, i due sembrano aver ritrovato l’armonia e insieme alla sorella di Eli, Marzia, e ai nipoti se la spassano nella Capitale.

Se abbiano deciso di riprovarci e tornare insieme o se semplicemente abbiano raggiunto l’accordo perfetto per crescere Nathan Falco in serenità e in piena condivisione non si sa, ma Flavio ed Elisabetta stanno dimostrando di cavarsela alla grande l’uno vicino all’altra.

Anche una domenica pomeriggio spensierata all’aperto basta per mostrare il loro affiatamento. Non ci sono scatti o video insieme, eppure fotografano e filmano dalle stesse inquadrature. Nel loro obiettivo c’è solo Nathan Falco che gironzola per Villa Borghese a bordo di un monopattino elettrico insieme al cuginetto. Poi Elisabetta si lascia andare al divertimento e improvvisa una partita a calcetto nel prato insieme al figlio e ai nipoti, tra cui la piccola Ginevra che è rapita dalle coccole da zia Eli. Un quadretto perfetto che piace ai follower.

