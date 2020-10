Elisabetta Canalis si allena sul tetto e dice: "Godetevi la vita"

Una buona dose di sano allenamento per tenersi in forma, ma senza rinunciare ai piaceri della vita. E' questa la ricetta della felicità per Elisabetta Canalis che, sul tetto di un grattacielo di Los Angeles con panorama mozzafiato sullo sfondo, regala consigli di workout e non solo. Sui social posta un video in cui si allena, fasciata in un completino ginnico che le sottolinea le forme, nel post scrive: "Godetevi la vita e non privatevi delle cose che vi fanno stare bene".

Lo sport è una delle più grandi passioni di Elisabetta, esperta di pilates e di kick boxing tra le altre discipline. Ma nel post confessa: "Non sono mai stata una fan della ginnastica in generale però con gli anni mi sono ricreduta sull’efficacia di un training più mirato". I suoi consigli sugli allenamenti sono seguitissimi dai follower, speranzosi di riuscire a raggiungere i suoi stessi risultati.

Con le forme toniche in primo piano, sottolineate perfettamente da leggins neri e top rosa, la Canalis ci dà dentro con esercizi mirati per definire il corpo. Ma essere belle e in forma non basta per essere in pace con se stesse e con la vita: "Non privatevi delle cose che vi fanno stare bene, lo sport per me è una di quelle... ma anche una torta al cioccolato o una pizza lo sono! " avverte la ex velina. Un consiglio prezioso che i fan promettono di seguire alla lettera.

