Elisabetta Canalis dall’accappatoio all’intimo, pochi secondi ad alto tasso erotico

Sulla pagina Instagram di Elisabetta Canalis va in onda un siparietto sexy che tiene i follower incollati allo schermo. La bellissima ex velina si mostra prima avvolta in un asciugamano bianco, poi sfoggia il corpo magnifico fasciato in un seducente body di pizzo nero e, alla fine, con un completino trasparente e camicia in seta. Un'esplosione di sensualità condita da dettagli piccanti, pochi secondi da perdere la testa.