Elisabetta Canalis, pilates sul tetto dell’ufficio del marito

Mai ferma. La ex velina Elisabetta Canalis è un terremoto in movimento: si allena in casa, fuori casa, da sola, in compagnia, al mare o in città, senza sosta. Finite le ferie ha ripreso la sua routine quotidiana fatta anche di tanto esercizio a corpo libero. E così eccola sul tetto dell’ufficio del marito Brian Perri a Los Angeles mentre fa pilates. “Dove volete e quando volete – scrive ai follower – Io sono sul tetto…”.

Un corpo strepitoso coperto da una tuta color pelle aderente che mette in risalto le curve perfette del fisico di Elisabetta. Si allena per “sentirsi bella ed in sintonia con le sue forme. “Questo per me fa la differenza” scrive mentre si destreggia sul tetto con una vista mozzafiato.

Qualche giorno prima la Canalis si era cimentata in un esercizio di spaccata tra due auto. Un’acrobazia che la ex velina ha eseguito perfettamente lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan. “Allungami, allungami…” scriveva sperando di non finire con il fondoschiena per terra.

