Elisabetta Canalis in microcostume sfiora l'incidente hot

Dopo una lunga vacanza in Sardegna a base di relax in barca e pose bollenti in costume, Elisabetta Canalis è tornata in California. La musica però non è cambiata per niente: appena messo piede su suolo statunitense è corsa in spiaggia e ne ha approfittato per un altro post social mozzafiato. Il costume striminzito mostra più di quello che nasconde e la posa fà si che lo slip si abbassi leggermente, stuzzicando ancora di più la fantasia dei follower.