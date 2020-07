Elisabetta Canalis in catamarano tra pose sexy e scatti di famiglia

Una vacanza indimenticabile quella di Elisabetta Canalis, che ha preso il largo in catamarano lungo le coste della Corsica. Insieme a lei ci sono il marito Brian Perri, la figlia Skyler e l'ultimo arrivato in casa: Nello, un cagnolino che la ex velina ha adottato di recente. Tra uno scatto abbracciata alla sua famiglia e un bagno con la piccolina, Eli non rinuncia agli scatti sexy, con custumini rivelatori che accendono le fantasie dei follower.