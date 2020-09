Elisabetta Canalis, passeggiata con cani e mascherina per Beverly Hills

E’ tornata in California, ma è sempre nel cuore degli italiani. Elisabetta Canalis è stata paparazzata mentre passeggia per Beverly Hills con i cani e la mascherina. Indossa gli shorts ed è uno schianto come sempre. Di recente ha fatto scalpore la sua foto da liceale postata sui social: tutti pazzi per la Eli teenager. A Los Angeles se la passa con la famiglia e si dedica alla figlia Skyler: dalle lezioni di trucco al gelato passando per gite al lago, merende con le amiche e risate.