Elisabetta Canalis vola in Messico con Skyler e Brian

“Andiamo in Messico” annuncia Elisabetta Canalis mentre in auto si dirige verso l’aeroporto. Poi un volo privato con gli amici e la famiglia e finalmente arriva a Cabo San Lucas dove trascorrerà qualche giorno di vacanza. Si festeggia il compleanno della ex velina, che ha compiuto 42 anni, e quello della figlia Skyler Eva che ne ha fatti 5. I follower intanto “festeggiano” grazie alle immagini mozzafiato di Eli in bikini.