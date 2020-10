Elisabetta Canalis sexy tra le zucche di Halloween

La ricorrenza di Halloween è molto sentita in America e, se in Italia le restrizioni non permetteranno festeggiamenti, Elisabetta Canalis dà qualche assaggio di addobbi spaventosi e outfit a tema. La corsa ad accaparrarsi delle belle zucche arancioni da mettere in casa, in tavola o in giardino è iniziata. La ex velina al supermercato con il marito Brian Perri e la figlia Skyler riempie il carrello.