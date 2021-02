Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre”

“Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto” scrive Elisabetta Canalis postando gli scatti da Los Angeles durante la vaccinazione anti-Covid. La ex velina ha ricevuto in California la dose di Moderna e ora finalmente programma il viaggio in Italia per riabbracciare la madre che vive in Sardegna e che non vede da parecchi mesi.