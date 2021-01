Elisabetta Canalis in California tra bikini e divertimento sulla sabbia

Una giornata festiva di ordinario divertimento sulla spiaggia californiana per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda porta il mare nel cuore e ora che vive a Los Angeles approfitta del clima mite per godersi la spiaggia anche quando in Italia è pieno inverno. Posta i video del suo pomeriggio sul bagnasciuga tra giochi con la sabbia e gare sulla tavola.

Con la figlia Skyler e alcuni amici si diverte a filmare i chilometri di spiaggia e mare dove ciascuno si sceglie un angolo di paradiso sopra il quale stendere una salvietta o montare una piccola tenda da campeggio. Insieme alle bambine scavano una enorme fossa entro la quale entrare e uscire divertendosi. Anche la Canalis si lascia fotografare nella buca di sabbia con un bikini strepitoso che lascia senza fiato i follower.

Le abitudini californiane di Elisabetta piacciono molto ai fan che la seguono durante la sua vita americana con la bimba e il marito. Come ha più volte ripetuto, è molto rattristata dal fatto di non essere potuta tornare in Italia per le festività, ma appena la situazione lo consentirà sarà di nuovo in Sardegna a salutare il suo mare. Intanto si “consola” con un bikini americano…

