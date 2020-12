Elisabetta Canalis si addestra nell’esercito: è una forza speciale… della natura

Camaleontica Elisabetta Canalis. Da sex bomb in lingerie a perfetto soldatino nelle forze armate americane, la ex velina ha partecipato a un seminario in Arkansas con le forze speciali e se l’è cavata alla grande. “Sin da bambina sono stata affascinata dal mondo dell’esercito e nutro rispetto ed ammirazione per coloro che dedicano la vita a questa carriera. Oggi ho la possibilità di passare alcuni giorni assieme e di partecipare ai loro training” scrive mostrando i video del suo duro allenamento.

“Una delle parti più divertenti di questo training riguarda la guida in situazioni di pericolo/emergenza – scrive postando i video che la ritraggono alla guida di un’auto c he corre a folle velocità tra curve e asfalto bagnato - Prima volta nella mia vita che faccio una cosa del genere, comunque esperienza da ripetere”. E poi spiega la sua avventura con l’elmetto in testa: “Quella dove guido una macchina bianca e nera si chiama Skid Pad. L’istruttore tiene il piede premuto sul mio acceleratore e cambia le marce all’improvviso, io posso solo usare lo sterzo o frenare senza fare testacoda possibilmente…”.

Pare di essere sul set di un film, ma non ci sono controfigure e la Canalis è degna protagonista della pellicola social: “Un’altra prova di guida invece consiste nell’essere urtati da una macchina che arriva ad una velocità media (Brian guidava l’altra macchina) e viceversa, essere voi quelli che urtate gli altri. Questi percorsi vengono fatti sotto la supervisione di un istruttore, io mi trovo in una base di addestramento militare ma potete trovare corsi di guida sicura ovunque in Italia. Fate questo genere di cose solo con chi è autorizzato e con chi ha esperienza perché altrimenti può essere molto pericoloso!”.

