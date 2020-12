Colpo di testa per Elisabetta Canalis, si fa bionda e divide i follower

E' diventata famosa come velina mora, ma dopo 20 anni di capelli castani Elisabetta Canalis ha dato una svolta al look e si è fatta bionda. Sui social ha pubblicato una foto del suo colpo di testa, con la chioma color oro che le incornicia il viso radioso. Lei sorride felice, contenta del suo nuovo hair style. I follower, invece, non predono bene il cambiamento.

Per tanti anni l'abbiamo vista con i capelli castani, a parte qualche schiaritura sulle punte o colpi di luce di tanto in tanto. Ma così bionda Elisabetta non si era mai vista. Sui social si è mostrata con i capelli decolorati e i fan si sono divisi. "Sei bellissima", "Come stai bene", "Ti illuminano il viso" scrivono alcuni. Ma sono in moltissimi ad essere meno entusiasti: "Ma non sei troppo bionda?", "Ti preferivo scura", "Cos'è tutta questa bionditudine", "Come bionda? Smettila subito", commentano in tanti.

Si dice che quando una donna stravolge il look ci sia qualche problema di cuore in vista, ma la Canalis e il marito Brian Perri sembrano sempre una coppia affiatatissima. Lui si mostra poco sui social, ma quando lo fa è sempre complice delle gag social della moglie. Chissà se a lui è piaciuta questa nuova versione della sua Elisabetta...

