Addominali che lasciano senza fiato, guarda la Canalis

Elisabetta Canalis ci tiene a mantenersi in forma, e con i follower condivide la sua sessione di addominali mattutina in una diretta social. Tra incursioni della figlia Skyler e del cane Nello, risate e gag divertenti, spiega gli esercizi giusti per avere un fisico scolpito come il suo. Il completino attillato che indossa sottolinea ogni sua curva e distrae alcuni fan che durante la diretta si scatenano con gli apprezzamenti.

"Domenica addominali e glutei! Un'incredibile lezione per punirvi di tutti i pancake che avete mangiato nel weekend", scrive Elisabetta postando il video del suo workout a bordo piscina. Fasciata in un completino da ginnastica fucsia e con le curve esplosive in mostra, inizia la sua mattinata con sprint e ci dà dentro con gli esercizi. La fatica, che a giudicare dalle espressioni della sua amica non deve essere poca, non le toglie il sorriso né la voglia di scherzare con i follower.

L'allenamento della Canalis non scorre liscio come forse avrebbe voluto. C'è Skyler che reclama attenzioni, il cane Nello che corre in cerca di coccole, e qualche problema con la "regia" del filmato che distrae l'ex velina. Poi arrivano i commenti dei fan, e alcuni si soffermano più sul seno che straripa dal top che sui dettagli tecnici del workout.

