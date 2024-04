La famiglia di Elisabetta Canalis si allarga: è arrivato Charlie

Tgcom24

Cosa fa Elisabetta Canalis? Adotta un nuovo cagnolino Elisabetta Canalis ama condividere aspetti della sua vita quotidiana con i suoi numerosi follower, ed è noto il suo grande affetto e rispetto per gli animali. La ex velina sarda possiede due cani, Nello e Megan, e ha recentemente detto addio alla sua adorata Mia attraverso un toccante messaggio sui social. Ma negli ultimi giorni, Elisabetta ha accolto in famiglia un altro cagnolino di nome Charlie. Con un video che ha toccato il cuore dei suoi fan, ha documentato il tenero momento dell'adozione, l'arrivo nella sua nuova casa e l'emozionante incontro con Skyler Eva. Charlie, un cane di 10 anni che ha trascorso molto tempo in un rifugio per animali, ora mostra segni evidenti di felicità e tranquillità, avendo trovato l'amore di una bella famiglia.

“Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! – ha scritto sui social Elisabetta Canalis condividendo il video dell’arrivo del nuovo cagnolino - Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance. Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto”. “Lasciami un posticino” ha replicato ironico Georgian Cimpeanu.

Il post di Elisabetta Canalis in cui annuncia l’arrivo in famiglia di Charlie ha conquistato i fan. I complimenti piovono da quanti vorrebbero “tante Elisabette così”. Anche i vip approvano il gesto della ex velina. “Ma che bella cosa che hai fatto Eli!!!!!! Brava brava brava e benvenuto piccolino!!!” ha scritto Elena Barolo. “Sei speciale” è il commento di Raffaella Mennoia. Carolina Crescentini le ha inviato due cuoricini.