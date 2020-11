Elettra Lamborghini torna in Italia, un’auto in regalo per i due mesi di nozze

Il regalo non è certo tra i più originali per una che di cognome fa Lamborghini, in ogni caso Elettra ha mostrato grande entusiasmo postando il regalo per il suo mesiversario: una lussuosa automobile infiocchettata davanti a casa per i due mesi dalle nozze con Afrojack. Intanto, rientrata in Italia dopo qualche settimana a Dubai, la cantante è stata censurata da “The Voice Senior” per una lezione di twerking ritenuta troppo scandalosa.