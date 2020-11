Elettra Lamborghini: "Sposata ma non castrata"

Il matrimonio con Afrojack non ha fatto passare a Elettra Lamborghini la voglia di provocare. Sempre sfrontata e disinibita, su Instagram sfoggia le curve fasciata in un sexy abito maculato e precisa: "Sposata però non castrata". Nelle storie si lancia in un twerking bollente che lascia a bocca aperta.

Le curve esagerate sono uno dei suoi punti di forza, ed Elettra si diverte a metterle in mostra per stuzzicare i follower. Abiti sexy e attillati sono all'ordine del giorno per la cantante che sui social osa mise sempre più provocanti e rivelatrici. Il minidress animalier mette in risalto il décolleté florido e le gambe toniche. Il body pitonato lascia scoperto il lato B e il celebre tatuaggio maculato durante un twerking che fa girare la testa.

Che l'anello al dito non l'avrebbe portata a rinunciare a far esplodere la sua femminilità, la Lamborghini l'aveva messo in chiaro sin da subito. Anche durante il ricevimento di nozze, il 26 settembre scorso, ha osato con il look: l'ultimo dei tre abiti che ha indossato aveva uno spacco vertiginoso, che saliva quasi fino alla vita. Fedele a se stessa e al suo stile, sui social provoca a più non posso. D'altronde il marito apprezza parecchio e commenta gli scatti con un cuore e una testa in ebollizione...

