Elettra Lamborghini ai fornelli in costume: il suo primo “sexy” couscous

“Ho buttato dentro tutto, tutti gli avanzi, non criticate è il mio primo couscous. Non lo mangio tutto, ma il mio maschio l’ha mangiato tutto eh”. Elettra Lamborghini è una mogliettina perfetta e ora si mette pure ai fornelli per la felicità del marito Afrojack. Divertente e ironica nelle storie social scherza sulle sue abilità culinarie. Quando il dj la fotografa in cucina in costumino nero i fan impazziscono.