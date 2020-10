Elettra Lamborghini dopo le lacrime i tuffi d’amore con Afrojack a Cipro

Sensuale, ironica ed esplosiva, la bomba sexy Elettra Lamborghini in vacanza a Cipro con il marito Afrojack è davvero incontenibile. In bikini leopardato in mare si fa portare sulle spalle e scrive: “Due metri e 7 di maschio non li trovi ovunque”. Si godono il sole e il mare, in attesa di tornare a Milano, dove la coppia ha comprato casa. Intanto l’album dalla spiaggia è imperdibile…

NON CHIAMATELA LUNA DI MIELE

Sia chiaro Cipro non è la meta scelta dalla coppia di sposi per la loro indimenticabile luna di miele. Quel viaggio Elettra e Afrojack lo faranno una volta finita la pandemia, quando saranno liberi di scegliere dove volare e cosa fare per il loro viaggio di nozze. Intanto però si godono il relax e il mare a Cipro, anche se alcune cattive notizie li hanno raggiunti…

DOPO LE NOZZE IL RICOVERO DEL FRATELLO FERRUCCIO

Non si tratta di Covid, ma di un problema al polmone. Così, subito dopo la partecipazione al matrimonio di Elettra con il dj olandese, Ferruccio Lamborghini Jr è stato portato in ospedale perché ha scoperto di avere un polmone completamente collassato. Per fortuna il 29enne rampollo Lamborghini ora è in cura e sta bene.

E LA PREMATURA MORTE DELLA CAVALLA LOLITA

A funestare il viaggio relax di Elettra e del marito, dopo la notizia del ricovero del fratello Ferruccio, anche quella della morte prematura della cavalla Lolita. “Com’è potuto accadere, amore mio? – ha scritto disperata la Lamborghini sui social - Ero sicura che sarebbe andato tutto bene. Ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti. Non sono pronta per questo”.

LA PRIMA INTERVISTA DOPO IL SI’

“L’energia positiva è sempre ben accetta” ha scritto subito dopo la partecipazione a “Verissimo” la Lamborghini. Prima di volare in Olanda, in Belgio e a Cipro con la sua dolce metà, la cantante ha fatto tappa a Milano nel salotto di Silvia Toffanin. Tra le rivelazioni piccanti, quelle sulla prima uscita con Afrojack. “E’ stato un disastro – ha detto del primo appuntamento - Nessun bacio… e gli ho detto: se ti bacio bisogna essere fidanzati”. E di lì a breve si sono messi insieme e il 26 settembre si sono sposati sul lago di Como.

