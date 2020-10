Elettra Lamborghini finalmente in vacanza a Cipro con Afrojack

"Non è una luna di miele", precisa Elettra Lamborghini prima di partire per Cipro con suo marito, il dj Afrojack . Questo però non significa che la loro vacanza non sia romantica. In aereo si baciano con passione e mangiano dolci golosi. I preparativi per le nozze hanno fatto salire lo stress alle stelle e l'emozione per il gran giorno li ha provati: ora niente di meglio che qualche giorno solo per loro due per staccare la spina e godersi l'amore.

Subito dopo il matrimonio, Elettra e Nick sono volati in Olanda (dove vive la famiglia di lui) e poi in Belgio per trascorrere qualche giorno con i parenti dello sposo. Dopo un breve pit stop in Italia hanno preso di nuovo il volo per Cipro, dove passeranno qualche giorno insieme da soli. Il viaggio di nozze vero e proprio è stato rimandato a data da destinarsi a causa del covid-19, ma a qualche giorno da passare come due piccioncini non hanno voluto rinunciare.

Sui social Elettra e Nick documentano la partenza per l'isola e il bacio appassionato che si scambiano a bordo dell'aereo privato. Spuntini golosi e abbondanti, il panorama con il dedalo di luci visto dall'alto, coccole tenere e romantiche. Si amano tanto e si vede e in questi giorni da trascorrere in coppia di sicuro faranno scintille...

