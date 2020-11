Elettra Lamborghini in spiaggia con Afrojack, che spettacolo!

Afrojack è il suo primo fan. Elettra Lamborghini è in vacanza a Dubai dove si trastulla al sole in spiaggia. Il marito le gira video e foto e posta tutto sui social. Pareva restio a pubblicare i particolari della propria vita privata, ma da quando ha detto sì alla cantante più travolgente e strabordante in circolazione, anche Afrojack si è convertito all’uso dello smartphone per riprendere la sua bella. Curve al vento e baci appassionati per la coppia che è sempre in viaggio… di nozze.

Dopo il matrimonio da sogno sul lago di Como avevano detto di rimandare il viaggio di nozze a pandemia conclusa. In realtà, Elettra Lamborghini e Afrojack non hanno masi messo di volare da un capo all’altro per trovare i parenti, per lavoro, per relax. Ora si trovano a Dubai dove si godono la vita a due, con Elettra che si è specializzata anche in una cucina… bollente per il maritino, prelibatezze culinarie e tanti momenti di spensieratezza. Anche in spiaggia.

Elettra si stende al sole mostrando le sue curve da capogiro avvolte in costumi griffati. Sorride sorniona e incanta i follower. Afrojack è orgoglioso della sua dolce metà e tra loro pare che si sia davvero una sintonia pazzesca. Posano uno a fianco all’altra, si stringono, si baciano, la confidenza e la passione sono alle stelle.

