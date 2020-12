Elettra Lamborghini, show mozzafiato alle terme con Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack alle terme insieme si godono un bagno rilassante nella vasca idromassaggio esterna, immersa in un paesaggio imbiancato. Ma coccole e relax non bastano alla cantante che cerca sempre un pizzico di adrenalina: in costume si tuffa nella neve, mostrando le sue curve sinuose in costume e lasciando i follower a bocca aperta.

Si sono sposati il 26 settembre e per Elettra e Afrojack sembra un'eterna luna di miele. La proposta è arrivata esattamente un anno fa e per celebrare la ricorrenza la coppia si è concessa una vacanza romantica tra le montagne svizzere. Stretti l'uno all'altra nella vasca riscaldata filmano il paesaggio incantato che li circonda, mentre si godono un po' di relax di coppia.

Dopo il bagno caldo, niente di meglio che un tuffo nella neve per stimolare la circolazione. E così Elettra abbandona il suo caldo rifugio per gettarsi in costume sul tappeto candido. Uscendo dalla vasca non bada troppo a scegliere le pose giuste. Con la schiena rivolta all'obiettivo offre una panoramica mozzafiato sul suo lato B. Fasciata in un costume intero bianco, la Lamborghini sfoggia tutto il suo sex appeal per la gioia di Afrojack, ma anche di migliaia di follower incollati allo schermo davanti alle sue prodezze.

