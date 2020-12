Da un po’ di tempo non la si vedeva così scatenata. Dopo le nozze, i viaggi con il marito Afrojack, gli impegni professionali e i siparietti casalinga, Elettra Lamborghini torna a deliziare i fan con i suoi twerking social. Per augurare Buon Natale ai follower sceglie la modalità che più le piace, perché come scrive la cantante: “Dopo questo 2020, ci vuole tanto culon”.

“Dopo questo 2020 ci vuole tanto culon”, guarda il “Merry Twerking Christmas” della Lamborghini Tgcom24 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Elettra Lamborghini nel giorno delle nozze con Afrojack Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Irriverente e divertente, la Lamborghini posta nelle storie la sua giornata prenatalizia: la visita alla bisnonna 92enne che parla tutto il giorno (dice lei), la ricetta di un budino vegano preparato con le sue manine d’oro, i pacchi regalo ancora da sistemare che occupano un intero locale della casa (dai panettoni ai doni del matrimonio agli oggetti per la casa), il bagnetto al cagnolino per poterlo portare a letto (ne ha 8 di cani e non 30, ci tiene a precisare), la beauty routine con tanto di maschera sul viso, qualche video di musica e balli.

Ma se sui social dispensa siparietti ironici, sa anche essere molto dolce e romantica con il maritino, per il quale si è scoperta casalinga perfetta in cucina e mogliettina amorevole che lo aspetta in camera quando lui fa tardi per giocare alla consolle. Ad Afrojack qualche giorno fa ha dedicato una foto e un post: “Tramonto romantico col mio bel maschione, sono fortunata buoni come lui non ne fanno più”.

Elettra Lamborghini ai fornelli in costume: il suo primo “sexy” couscous Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: