Elettra Lamborghini con il ciclo in ritardo, il video fa il boom di visualizzazioni

Invece pericolo scampato per la cantante e influencer sposata da 2 anni con il dj Afrojack , che a quanto pare dalla sua gioia social non ha proprio intenzione di diventare presto mamma. Il video fa il pieno di visualizzazioni.

"Quando dopo una settimana di ritardo, ti arriva il ciclo" ha scritto Elettra Lamborghini, postando su Tik Tok la sua esultanza dopo il pericolo scampato. In pigiama esce dal bagno battendo le mani: "Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura" canta tutta felice. La gravidanza non rientra nei suoi piani al momento: "Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani", aveva detto in passato.

Focus sulla carriera Al momento Elettra Lamborghini è concentrata sulla carriera di cantante e la maternità non rientra nei suoi piani. Insieme al trapper Boro Boro ha appena lanciato il singolo "Delincuente", un brano-manifesto della scena latin-trap. E poi si prepara a tornare come presenza fissa in tv come nuovo giudice di "Italia's Got Talent".