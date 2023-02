Vacanze a Miami per Elettra Lamborghini con Afrojack e non solo

Leggi Anche Per Elettra Lamborghini prova costume e capezzoli a vista a Sharm

Elettra Lamborghini fa sosta a Miami insieme al marito Afrojack. Con David Guetta e Jessica Ledon si conoscono da anni e le due coppie vanno d’accordissimo. I dj discutono della loro musica e le ragazze sfoderano le curve sotto il sole lasciando senza fiato i bagnanti. L’amicizia tra Nick Van De Wall, il vero nome di Afrojack, e il dj francese è di lunga data. L’olandese ha aiutato Guetta in alcuni dei suoi successi più famosi, come "Titanium" e "Without You". Alle nozze di Afrojack con la Lamborghini David ha cantato e suonato per la coppia. Prima ha tenuto un discorso ricordando che lui e l’amico hanno iniziato a fare musica insieme, poi ha dedicato agli sposi alcune note sulle quali la coppietta si è lasciata andare alle danze.