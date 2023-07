Lei non ci sta, e in videomessaggio lancia la provocazione: "Vieni a ispezionarmi le chiappe".

Elettra Lamborghini racconta ai follower. "Un dottore di cui non faccio neanche il nome perché di solito questa gente si vuole fare pubblicità". Poi spiega: "Io ho messo un video, io che ballo mezza nuda... mi si vedono le chiappe, facevo un po' la pazza. E questo dice: 'Come vedete, queste sono protesi'. Ma quali protesi?" dice la cantante, condendo il tutto con un'espressione molto colorita in napoletano. E poi lancia la provocazione: "Brutto ignorante cafone, un dottore saprebbe riconoscere delle protesi, puoi ispezionare le mie chiappe quando vuoi!"

Dalle protesi alla perdita di peso "Devo essere proprio stupida per non rendermi conto che si vedono le mie chiappe che ballano. Si vede... Se vai nel mio video di "Pem Pem", nel mio video di "Mala", si vede anche in 4D, 5D... mi puoi vedere anche il b...o del c...o quasi, non mi sembra di avere mai nascosto niente", prosegue Elettra Lamborghini nel suo sfogo. Poi aggiunge anche un commento a proposito del suo dimagrimento di 7 kg, che tanto ha fatto scalpore sui social: "Anche sta roba della perdita di peso: se io non l'avessi detto che ho perso dei chili nessuno se ne sarebbe mai reso conto. Sono identica a prima semplicemente più sgonfia".