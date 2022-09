Eleonora Daniele a spasso per Roma con la figlia Carlotta

La bella giornata romana di inizio autunno è l'ideale per una passeggiata in famiglia. Eleonora Daniele sceglie un look total black con scarpe basse e blusa ampia. Lei e Giulio Tassoni hanno portato una Vespa rosa giocattolo per far divertire Carlotta, ma la bimba preferisce stare in braccio alla mamma. Durante il pomeriggio all'aperto incontrano

Patrizia Pellegrino

, amica di lunga data, con cui scambiano quattro chiacchiere.





Una famiglia felice

Eleonora Daniele

è una donna felice. Ha iniziato la sua carriera in tv con il "Grande Fratello" e poi è diventata una conduttrice affermata. Nel 2019 ha sposato il suo grande amore, Giulio Tassoni , dopo 15 anni insieme. L'anno dopo è diventata mamma di Carlotta (che ha rischiato di nascere in diretta tv). La conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia: "Quando fai un figlio sei talmente felice e appagata che ne vorresti altri dieci. L'arrivo di un bambino ti riempie di gioia l'esistenza. Talvolta ci penso. Se ne arrivasse un altro sarebbe il benvenuto".

Mamma a 44 anni

Mara Venier

Eleonora Daniele è diventata madre per la prima volta a 44 anni. " Non è stato un parto facile ", ha raccontato qualche mese dopo in un'intervista a(che poi è stata madrina di battesimo della piccola ). Poi però le cose sono andate a meraviglia. "E' come se la gravidanza avesse ringiovanito le mie cellule" ha raccontato a "Gente". "Mi sono scoperta una mamma attenta, a tratti anche apprensiva, con una pazienza che non pensavo di avere", ha detto. E infatti con la sua piccola tra le braccia sembra proprio al settimo cielo.