Il rapporto tra Elena e la madre è da sempre molto profondo. Nei momenti più bui, come durante la lunga e dolorosa battaglia affrontata per la malattia del figlio maggiore, Patty è stata un punto fermo. Proprio in quelle circostanze, Elena le aveva dedicato parole piene di gratitudine: "Nel momento più buio, quando il dolore sembrava troppo grande da sopportare, tu c'eri. Con il tuo silenzio pieno di amore, con le mani sempre pronte a stringere le mie". Ora i ruoli si sono invertiti: è la figlia a restare accanto alla madre, pronta a sostenerla con la stessa forza e lo stesso amore ricevuti negli anni.