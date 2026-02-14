Elena Santarelli abbraccia la mamma in ospedale: "Ha avuto un infarto, ora possiamo respirare"
Dopo giorni di paura, la showgirl racconta sui social il malore della madre Patty: ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Latina
Una foto che trasmette amore e serenità. Elena Santarelli è accanto alla madre Patty, la stringe forte in un abbraccio carico di affetto. Entrambe sorridono, ma dietro quell'immagine si nascondono giorni di grande apprensione. Lo scatto, pubblicato su Instagram, è stato realizzato in una stanza d'ospedale: la mamma indossa ancora il camice rosa, segno evidente di un ricovero recente. La showgirl rivela ciò che è accaduto: "Finalmente possiamo respirare, mammina".
Il malore improvviso e la corsa in ospedale
Martedì scorso la madre di Elena ha avuto un infarto. Attimi di paura, seguiti dalla prontezza del marito che l’ha accompagnata immediatamente all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. "Papà l'ha prontamente portata in ospedale, si è fatta qualche giorno in terapia intensiva e ora l'hanno spostata in cardiologia" racconta Elena. Un trasferimento che rappresenta un primo, importante segnale di miglioramento dopo lo spavento iniziale.
Giorni difficili, poi il sollievo
Sono stati giorni lunghi, carichi di ansia e speranza. La famiglia ha vissuto ore delicate, mentre la mamma della Santarelli era ricoverata in terapia intensiva. Ora però la situazione sembra essersi stabilizzata, tanto da permettere il trasferimento nel reparto di cardiologia. Nella foto madre e figlia appaiono visibilmente provate, ma felici di potersi riabbracciare. "Forza nonna Patty!" scrive la showgirl, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.
Un legame fortissimo
Il rapporto tra Elena e la madre è da sempre molto profondo. Nei momenti più bui, come durante la lunga e dolorosa battaglia affrontata per la malattia del figlio maggiore, Patty è stata un punto fermo. Proprio in quelle circostanze, Elena le aveva dedicato parole piene di gratitudine: "Nel momento più buio, quando il dolore sembrava troppo grande da sopportare, tu c'eri. Con il tuo silenzio pieno di amore, con le mani sempre pronte a stringere le mie". Ora i ruoli si sono invertiti: è la figlia a restare accanto alla madre, pronta a sostenerla con la stessa forza e lo stesso amore ricevuti negli anni.